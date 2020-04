Das gab es wohl nie, dass die größte Börse der Welt psychologisch in einer Situation steckt, die es in dieser Form in der amerikanischen Geschichte noch nie gab. Die Reaktionen in New York stehen unter dem besonderen Einfluss der dortigen Epidemiezahlen inklusive eines Rekordes an Todesfällen. Vorerst ist deshalb ein Verzicht auf New York ratsam.



