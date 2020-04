BME veröffentlicht aktuelle Umfrage unter Einkäufern zu aktuellen Corona-Auswirkungen Der Ausbruch des Die Corona-Krise weitet sich fast täglich aus. Mit den rasant steigenden Zahlen an Infizierten steigen auch die Herausforderungen an die Unternehmen, Einkäufer und Supply Chain Manager. In der vergangenen Woche hat der BME seine Fachgruppen-Mitglieder nach den aktuellen Auswirkungen der Corona-Krise gefragt. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...