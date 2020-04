The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA OMY XFRA GB00B0381Z20 SYNAIRGEN PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA EAJF XFRA GB00BLH13C52 VALIRX PLC LS-,001 EQ00 EQU EUR NCA J4Q5 XFRA JE00BLR94N79 INVINITY ENER.SYS EO -,50 EQ00 EQU EUR NCA 61MA XFRA SE0009160872 MEDCAP AB SK-,40 EQ01 EQU EUR NCA BSPA XFRA US05523R1077 BAE SYSTEMS ADR/4 LS-,025 EQ01 EQU EUR NCA 4PN XFRA US14448C1045 CARRIER GLBL CORP DL-,01 EQ01 EQU EUR YCA GOBU XFRA US2042803096 ST GOBAIN ADR 1/5/EO 4 EQ01 EQU EUR NCA FJIA XFRA US35958N1072 FUJIFILM HDGS CORP. ADR 1 EQ01 EQU EUR NCA MCH1 XFRA US59410T1060 C.G.E.MICHEL.UNSP.ADR 1/5 EQ01 EQU EUR NCA 4PG XFRA US68902V1070 OTIS WORLDWID.CORP DL-,01 EQ01 EQU EUR YCA PER1 XFRA US7142642070 PERNOD RICARD SA 1/5 EQ01 EQU EUR N