The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE0001789261 SACHSEN SCHAT.20/23S127 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0YL7 DZ BANK IS.A1326 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2S44 LB.HESS.THR.CARRARA04A/20 BD00 BON USD NCA XFRA DE000NRW0MA1 LAND NRW SCHATZ 20 R1498 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013506813 URW 20/25 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013506821 URW 20/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013506862 SCHNEIDER EL 20/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US69352PAQ63 PPL CAP.FDG 20/30 BD00 BON USD NCA XFRA US822582CF79 SHELL INTL F 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US822582CH36 SHELL INTL F 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA XS2135797202 BP CAP.MKTS 20/24 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2135799679 BP CAP.MKTS 20/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2135801160 BP CAP.MKTS 20/32 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2153405118 IBERDR.FINA. 20/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2153409029 TOTAL CA.INT 20/32 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2154325562 GR.CTY PROP. 20/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2154336254 VW FIN.SERV 20/25 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS2154336338 HEIDFINLLUX 20/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2154339860 EIB 20/28 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2154343623 CEB 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2154347293 OMV 20/24 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2154347707 OMV 20/28 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2154348424 OMV 20/32 MTN BD02 BON EUR NCA WIMM XFRA CA27034F1099 EARTHRENEW INC. EQ00 EQU EUR N