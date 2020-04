FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTER7A XFRA FR0013204492 ERAMET 16-UND. CV FLR 1.155 EURWK0 XFRA ID1000131105 WIJAYA KARYA BETON RP 100 0.001 EURAD8 XFRA VGG0457F1071 ARCOS DORADOS HLDGS IND.A 0.046 EURQDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.518 EURPGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 0.093 EURKDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.222 EUR7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.333 EURB2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.176 EURWHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO. 0.125 EURBKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.587 EURXFRA DE000HLB3AY9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/16 0.001 %ISZN XFRA CH0273774791 INTERSHOP HLDG NAM. SF 10 23.700 EURZEH2 XFRA CH0276534614 ZEHNDER GRP NAM. SF-,05 0.948 EUREB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.407 EURGLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.268 EURXFRA DE000HLB5L30 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/18 0.002 %CUZ XFRA US2302151053 CULP INC. DL-,05 0.097 EURVACC XFRA FR0013285046 VALLOUREC 17/22 CV 0.142 EUR1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.278 EURPP3 XFRA US31810T1016 FINVOLUTION GRP (SP.ADR) 0.111 EUR