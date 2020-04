Im Fokus der Anleger stand am Freitag erneut Daimler. Die Aktie wurde an der Börse Stuttgart sehr stark gehandelt. Daimler hat mit vier Großbanken eine zusätzliche Kreditlinie von 12 Milliarden Euro vereinbart. Bereits im Laufe der Woche konnte der Konzern eine Anleihe im Volumen von 1,5 Milliarden Euro am Markt platzieren. Damit hat sich Daimler einen großen Liquiditätspuffer gesichert. Die Aktie notierte zum Wochenschluß bei 24,52 Euro. Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, ...

