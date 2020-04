Hoofddorp (awp) - Das niederländische Pharmaunternehmen IGEA beginnt mit der Lieferung eines Antikörper-Tests zur Erkennung des Coronavirus. Das an der SIX kotierte Unternehmen unterzeichnete eine Vereinbarung mit einem unabhängigen Testentwickler und -hersteller aus China, wie es am Montag mitteilte. Die Bedingungen sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...