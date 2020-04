FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Festhalten von Dic Asset am Dividendenvorschlag für 2019 und eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler Bank sind am Montag an der Börse gut angekommen. Auf Tradegate legte der Kurs der Immobiliengesellschaft am Morgen um rund 10 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag. Damit könnten die Papiere erstmals seit Ende März wieder die Marke von 10 Euro hinter sich lassen. Die Metzler Bank hob die Aktien von "Hold" auf "Buy" und begründete das mit dem jüngsten Kursverfall.



Das Unternehmen hat zwar das Ziel für den Gewinn in diesem Jahr gesenkt, will aber weiterhin 66 Cent je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Bei einem Kurs von 10 Euro beläuft sich demnach die Dividendenrendite auf 6,6 Prozent. Die Aussicht auf eine Dividendenzahlung könne für den zuletzt eingebrochenen Aktienkurs einen "Boden" einziehen, sagte ein Händler. Die Papiere hatten vor dem Corona-Crash noch ein Mehrjahreshoch über 17 Euro erreicht, waren anschließend aber um bis zu über 60 Prozent eingebrochen./bek/mis

