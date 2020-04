WIESBADEN (dpa-AFX) - In der deutschen Industrie ist der Auftragseingang im Februar nach einem starken Jahresauftakt wieder gesunken. Die Aufträge seien im Monatsvergleich um 1,4 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang um 2,5 Prozent gerechnet. Im Februar hatte die Corona-Pandiemie laut Bundesamt noch keine eindeutigen Effekte auf den Auftragseingang.



Allerdings war der Jahresauftakt nicht so stark wie bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Anstieg im Januar auf nur noch 4,8 Prozent im Monatsvergleich, nach zuvor 5,5 Prozent. Im Jahresvergleich legten die Aufträge im Februar um 1,5 Prozent zu, während Analysten in dieser Betrachtung einen leichten Rückgang erwartet hatten.



Die Aufträge aus dem Inland seien im Februar im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Prozent gestiegen, die Auslandsaufträge hätten sich hingegen um 3,6 Prozent verringert, teilte das Bundesamt weiter mit. Dabei seien die Auftragseingänge aus der Eurozone um 5,0 Prozent gesunken.



In den Angaben sind die aktuellen Auftragseingänge der Betriebe in Rheinland-Pfalz noch nicht enthalten, wie es weiter hieß. Die Entwicklung in dem Bundesland sei daher geschätzt worden./jkr/ssc/fba