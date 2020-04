BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Wirtschaftspolitiker Bernd Westphal hat zur Ankurbelung der Gastronomie nach der Corona-Krise die befristete Senkung des Satzes der Mehrwertsteuer (MwSt) in Restaurants und Cafes gefordert. "In der Gastronomie sollte der Mehrwertsteuersatz bis Ende des Jahres halbiert werden", sagte Westphal der Rheinischen Post. Zudem sollten die Ladenöffnungszeiten befristet ausgesetzt werden.

"Um die Wirtschaft nach dem Shutdown wieder in Schwung zu bringen, sollten die Ladenöffnungszeiten befristet bis Ende Juni aufgehoben werden. Dann könnte der Einzelhandel auch sonntags Umsätze erzielen", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. "Einzelhandel und Gastronomie könnten so einen Teil ihrer Umsatzverluste in der Corona-Krise wieder aufholen", sagte Westphal.

