Mit rund EUR 88 Mrd. an Primärmarkttätigkeit letzte Woche war diese die zweitstärkste in diesem Jahr. Mit rund EUR 37 Mrd. (=42 %) war es davon für den Corporates Bereich die stärkste Woche überhaupt. Damit wurde nach Februar (EUR 27 Mrd.) bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr der Corporate Emissionsrekord vom März 2016 (EUR 24 Mrd.) gebrochen. Financials steuerten letzte Woche rund 11 % der Volumina bei, während staatliche und staatsnahe Emittenten für rund 47 % verantwortlich waren. Das hohe Primärmarktaufkommen im EUR Corporates Bereich zeigt sich auch bei der Entwicklung der Risikoprämien am Sekundärmarkt. So standen auf Benchmarkindexebene die Spreads von EUR IG Non-Financials im Wochenverlauf um 10 BP ...

