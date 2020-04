Aegon setzt auf Druck der Regulierer Dividende aus Aareal Bank folgt Empfehlung der EZB zur Dividendenpolitik - Neubewertung der Situation nach dem 1. Oktober 2020 METRO AG: Rücknahme der Prognose für das GJ 2019/20 aufgrund erwarteter negativer Auswirkungen von Covid-19 Coronavirus verzögert bei Bayer Roundup-Vergleichsgespräche Bayer legt Vorrat an Chloroquin-Tabletten zum Einsatz gegen Corona an Commerzbank sieht sich selbst durch Corona-Krise nicht in Gefahr (HB) CTS Eventim zieht Ausblick wegen Corona-Krise zurück Evotec und Takeda schließen Forschungsallianz im Bereich Gentherapie Lufthansa Finanzvorstand Ulrik Svensson legt aus ...

