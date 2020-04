Natürlich aus den bekannten Gründen: Gesundheitlich Gründe! Wichtig ist: Sie sind überfordert. Der CFO der Lufthansa ist der erste, dem noch einige weitere folgen werden. Klare Sprache: Überfordert sind all diejenigen, die in den vergangenen 20 Jahren nie in einer wirklichen Herausforderung steckten. Gleiches gilt auch für Politiker.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV