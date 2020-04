TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die meisten asiatischen Aktienmärkte sind dank optimistischer Signale in der Corona-Krise mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der japanische Nikkei-225 schloss 4,2 Prozent fester bei 18576,30 Punkten. In Hongkong lag der Hang Seng im späten Handel mit rund 2,3 Prozent im Plus bei 23 764 Zählern. Die chinesischen Festlandbörsen waren wegen eines Feiertags geschlossen.



Weltweit keimten am Wochenende Hoffnungen auf eine verlangsamte Ausbreitung des Coronavirus auf. Leicht sinkende Zahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen innerhalb der EU, vor allem in den stark betroffenen Ländern Italien und Spanien, aber auch in New York, wurden am Sonntag gemeldet.



Die Anleger an der Tokioter Börse ließen sich auch von drohenden Ausgangssperren in ihrer Kauflaune nicht bremsen. Medienberichten zufolge will Ministerpräsident Shinzo Abe den Notstand für Tokio und andere Großstädte ausrufen. Grund dafür ist ein zuletzt deutlicher Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus./edh/fba