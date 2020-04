Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) baut weiter an der Zukunft: Letzte Woche panCELLa Inc.( Lizenz- und Beteiligungsvereinbarungg) heute dann ein neuer Forschungsstandort in Österreich am Start und direkt ein erster Partner: TAKEDA. Passt. Dazu kommt die Bundesanzeigermeldung, dass Melvin, der größte Short, seine Position in einem weiteren Trippelschritt am Freitag reduziert hat. Vor der wichtigen Shortentwicklung die operative Doppelnachricht: Dass Evotec weiss, dass nur ein ausgelasteter Standort ein zukunftsträchtiger Standort ist, hat man vor wenigen Monaten in Amerika bei Just Evotec direkt ...

