Guten Morgen, der DAX konnte sich am Freitag über der Marke von 9.500 Punkten stabilisieren und bei 9.525 Punkten aus dem Handel gehen. Trotzdem ein Abschlag von 0,47%. Am frühen Montagmorgen zeigt sich der Index deutlich höher bei 9.950 Punkten. Der DAX dürfte also mit einem Aufwärtsgap in die neue Handelswoche starten. Allerdings bleibt fraglich, ob die Aufwärtsdynamik über die Woche beibehalten werden kann. In der Vorwoche bildete sich nämlich im Wochenchart eine rote Wochenkerze, die nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...