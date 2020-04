flatex Morning-news Öl (WTI): Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI. (West ...

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI. (West Texas Intermediate) im Mai-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX schoss in den letzten Tagen raketenhaft aufwärts. Innerhalb von nur wenigen Tagen verteuerte sich WTI um beinahe 10 US-Dollar. Meldungen am Freitag zufolge stellte das Weiße Haus in den USA klar, dass man nicht selbst mit den beiden sich im Ölpreiskrieg befindenden Parteien Russland und Saudi-Arabien verhandle, sondern eine Einigung beider Länder bevorzuge. Ungeachtet dessen wird der internationalen Energieagentur IEA zufolge eine Förderkürzung durch die OPEC+ von 10 Millionen Fass pro Tag nicht ausreichen, um die derzeitige Problematik der Angebotsschwemme in den Griff zu bekommen. Die OPEC+ werden aufgrund der Corona-Krise ein virtuelles Treffen am heutigen Montag abhalten.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 08. Januar 2020 bei 64,39 US-Dollar bis zum jüngsten Mehrjahrestief vom 30. März 2020 bei 19,27 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei den Marken von 29,90/36,50/41,83 und 47,15 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 19,27 US-Dollar, sowie bei der Projektion zur Unterseite von 12,65 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MC71V68 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil May20

Short: DE000MC3RZ03 Morgan Stanley Faktor 2 WTI Crude Oil May20

