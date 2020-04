Die S&P 500-Futures steigen, da die Zahl der virusbedingten Todesfälle in New York abnimmt. - Die Ölpreise schreiben wegen der Verzögerung des Russland-Saudi-Arabien Treffens rote Zahlen. - Die US-Aktien-Futures stiegen am Montag zusammen mit den Gewinnen an den asiatischen Aktienmärkten, da die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien und einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...