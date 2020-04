Bist du gerade in deinen Fünfzigern? Hörst du das Wort "Rentenlücke" zum ersten Mal beziehungsweise bist das Thema eher stiefmütterlich angegangen? Oder möchtest du jetzt erst etwas an dieser grundlegenden Thematik ändern? Falls ja, dann bist du mit Sicherheit nicht alleine. Jetzt könnte jedenfalls ein hervorragender Zeitpunkt sein, um eine Rentenlücke zu schließen. Wieso? Dazu gleich etwas mehr. Das Beste ist jedoch, dass es vom Grundsatz her sogar ziemlich einfach sein könnte, zu diesem Zeitpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...