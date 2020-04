Zeiten, in denen die weltweiten Aktienindizes unter Druck stehen und bedeutend nachgeben, wie sie es in den vergangenen Wochen getan haben, bieten auf den ersten Blick ausgezeichnete Möglichkeiten, Aktien oder auch ETFs zu kaufen - da man diese mit einem ordentlichen Discount im Vergleich zu den Vorwochen einsammeln kann. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden, was Kursrückgänge von mindestens 20 % impliziert. Doch obwohl die Märkte in ihrer Gesamtheit stark nachgegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...