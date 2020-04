Die US-Aktienfutures sowie die meisten Werte aus der asiatisch-pazifischen Region sind heute während der Asien-Sitzung gestiegen. Die Anleger wurden durch die neuen Kommentare von US-Präsident Donald Trump ermutigt, der gestern die Hoffnung auf ein Abflachen der Coronavirus-Krise in den Vereinigten Staaten geäußert hat. Doch die USA sind mit über 300 Tsd. Infektionen das mit Abstand am stärksten betroffene Land der Welt und Washington rechnet mit dramatisch ansteigenden Opferzahlen. In anderen ...

