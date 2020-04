Der Deutsche Aktienindex befindet sich weiterhin in einer Gegenbewegung zurück nach oben, die nach den vorausgegangenen Verluste eine normale Reaktion darstellt. Anleger dürfen dies auch weiterhin nicht mit einem neuen Aufwärtstrend verwechseln. Von Andreas BüchlerDer DAX könnte in den kommenden Tagen ein we ...

Den vollständigen Artikel lesen ...