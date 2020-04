Nachdem US-Präsident Trump in der vergangenen Woche noch vor "sehr schmerzhaften zwei Wochen" für sein Land warnte, sieht er nun "Licht am Ende des Tunnels" der Corona-Krise. Zwar nicht unbedingt ein Widerspruch, aber Anleger sollten vorsichtig sein, hieraus die Wende hin zum Positiven abzuleiten. Auch in Deutschland warnt die Politik davor, aufgrund der zwar leicht Hoffnung machenden Zahlen bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus bereits Entwarnung zu geben. Kanzleramtschef Helge Braun betonte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...