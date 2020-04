Versorgungssicherheit in Corona-Zeiten: ABF Pharmaceutical Services vom Bundeskanzleramt als 'kritische Infrastruktur' eingestuftDGAP-News: ABF Pharmaceutical Services GmbH / Schlagwort(e): Stellungnahme Versorgungssicherheit in Corona-Zeiten: ABF Pharmaceutical Services vom Bundeskanzleramt als 'kritische Infrastruktur' eingestuft06.04.2020 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Versorgungssicherheit in Corona-Zeiten: ABF Pharmaceutical Services vom Bundeskanzleramt als "kritische Infrastruktur" eingestuft"Gerade jetzt in der Coronakrise ist die Einstufung unseres Unternehmens als kritische Infrastruktur für unsere Geschäftspartner in der Pharma- und Biotechindustrie sowie für viele Patienten und Ärzte sehr wichtig. Denn damit ist die Weiterführung unseres Betriebs auch im Falle eines kompletten Shut-Downs der Gesamtwirtschaft gesichert und wir könnten unserem Versorgungsauftrag für den Erhalt der Gesundheit weiterhin nachkommen", sagt Dr. Elisabeth Lackner, Chief Executive Officer von ABF Pharmaceutical Services und GBA Group Pharma.Die ABF ist ein führender internationaler Komplettdienstleister für Import, Export und Herstellung von Medikamenten in klinischen Studien (Prüfware). Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der GBA-Gruppe und Teil der GBA Group Pharma Division, die zu den größten und erfahrensten Dienstleistungsgruppen Europas im Bereich Pharma und Biotech zählt.Die ABF betreut derzeit 104 laufende klinische Studien, die trotz der aktuellen Krise uneingeschränkt aktiv sind. "Dies ist nicht zuletzt unseren Mitarbeitern zu verdanken, die auch in dieser schwierigen Situation Tag für Tag unvermindert ihr Know-how und ihre Expertise dafür einsetzen, die Entwicklung, Testung und Lagerung dringend benötigter Medikamente für Patienten in ganz Europa und weltweit zu gewährleisten," so Dr. Elisabeth Lackner.Wien/Hamburg, 6. April 2020 - Die Funktionsfähigkeit von Infrastrukturen kann durch Naturkatastrophen, technische Unfälle, menschliches Versagen, Gefahren im Cyber-Raum, Kriminalität und Terrorismus gefährdet sein. Aber auch bei Pandemien, wie derzeit mit Corona, ist der Schutz sogenannter "kritischer Infrastrukturen" sehr wichtig.Was ist "kritische Infrastruktur"Im Sinne der EU-Richtlinie 2008/114/EG ist eine "kritische Infrastruktur" eine Anlage, ein System oder ein Teil davon, die von wesentlicher Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen, der Gesundheit, der Sicherheit und des wirtschaftlichen oder sozialen Wohlergehens der Bevölkerung ist und deren Störung oder Zerstörung erhebliche Auswirkungen hätte, da ihre Funktionen nicht aufrechterhalten werden könnten.Die österreichische Bundesregierung hat daher (auf Grundlage des Programms zum Schutz kritischer Infrastrukturen aus dem Jahr 2008) gemeinsam mit Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Inneres bereits im Jahr 2014 einen Masterplan (APCIP) zur Gewährleistung der Versorgungsicherheit bei Lebensmitteln, Verkehrs-, Telekommunikation-, Energie- und Finanzdienstleistungen wie auch eine gesicherte Versorgung mit Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, beschlossen. Seit Ausbruch der Coronakrise zählt nun auch die ABF zur kritischen Infrastruktur des Landes.ABF /GBA Group Pharma - gesamter Pharma-LifecyclesIn Verbindung mit der GBA Group Pharma unterstützt die ABF ihre Kunden entlang des gesamten Pharma-Lifecycles, von der Präklinik bis zur Medikamentenfreigabe. Kernexpertise des Pharmadienstleisters ist das Projektmanagement klinischer Studien sowie Import und Export, Etikettierung, Verpackung, Lagerung, spezielle Freigabe und Logistik von klinischen Prüfmustern. Die Expertise liegt im Bereich chemisch und biologisch hergestellter Medikamente sowie zellbasierter Therapien (ATMPs - Advanced Therapeutic Medical Products). Weitere Services der GBA Group Pharma liegen in den Bereichen klinisches Zentrallabor, Analytische Testlabore und präklinische CRO. Zudem fungiert die ABF, die ihre Kapazitäten im letzten Jahr um das 2,5-Fache erweitert hat, auch als Distributionslager und Importeur von Handelswaren.Über ABF Pharmaceutical Services GmbH: ABF Pharmaceutical Services GmbH (Teil der GBA Group Pharma) ist ein 2004 gegründetes Wiener Unternehmen, das sich auf die Abwicklung von internationalen klinischen Studien im Bereich Projektmanagement, Herstellung, Logistik und EU Freigabe von Prüfpräparaten sowie Import, Lagerung und Logistik von zugelassenen Arzneimitteln spezialisiert hat. Die ABF verfügt über eine Gesamtfläche von 2.750 Quadratmetern (Produktion und Lager 1.580 m2 und 1.170m2 Büro). Hochmoderne Verarbeitungsanlagen bieten 1.089 Palettenplätze (948 Plätze bei Raumtemperatur/ 141 Kühllager), 5 Verpackungsräume (Primärverpackung/ Sekundärverpackung/ Kühlkette) und ein GMP-Lager für Prüfpräparate und Handelsware.Im Jahr 2016 wurde die ABF Mitglied der GBA Group Pharma, einer der größten und erfahrensten Dienstleistungsgruppen Europas im Bereich Pharma und Biotech. Mit Ihren Services in der Präklinik, Analytischen Testlaboren und internationalem Zentrallabor, erwirtschaftet das Unternehmen rund 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr.Über GBA Group Pharma: Die GBA Group Pharma mit Hauptsitz in Hamburg ist einer der größten und erfahrensten Dienstleister im europäischen Pharma- und Biotechnologie-Bereich. Als einzigartige "One-stop Solution" unterstützt das Unternehmen den umfassenden Prozess der Medikamentenentwicklung und -vermarktung, von präklinischen zu klinischen Leistungen, einschließlich Analyse-Services, Bereitstellung klinischer Prüfware, Zentrallaborleistungen, QP-Services und der Unterstützung von Freigabeprozessen sowie der Ein- und Ausfuhr zugelassener Produkte.GBA Group Pharma kann sämtliche mit dem Brexit verbundenen Anforderungen an ihre Services erfüllen, die sich Pharma- und Biotechunternehmen mit geschäftlichen Aktivitäten in der EU stellen.GBA Group Pharma beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Österreich, Deutschland und UK und ist Teil der GBA Group, Hamburg. 