Noch Anfang des Jahres kannte das Wertpapier von Puma praktisch nur eine Richtung, und diese war nach einer Seitwärtsphase in 2019 zwischen 66,00 und 74,00 Euro wieder aufwärts gerichtet. Nach einem Verlaufshoch bei 84,30 Euro stürzte das Wertpapier zusammen mit den Märkten rund um den Erdball regelrecht ab und markierte bei 40,00 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seit Mitte März konnte aber eine erste Kaufwelle zurück an das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 57,00 Euro vollzogen werden. Die letzten zwei Wochen über tendierte die Akte wieder abwärts, vermutlich in einer bullischen Flagge. Sollte sich die Annahme dieser in den kommenden Tagen mit einem weiteren Kursanstieg der Puma-Aktie bestätigen, könnte dies ein neuerliches, aber kurzzeitiges Kaufsignal um eine Ebene höher freisetzen.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...