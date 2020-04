Freitag, 3. April 2020, Hausarrest Tag 20 Liebes Tagebuch! Ich bemerke an mir selbst eine massive Ambivalenz: mich reißt es rum zwischen gefühlter Voll-Lähmung und motivierter Geschäftigkeit. Mein Zustand wechselt phasenweise mehrfach am Tag. Heute hat es um ca. 4.30 h morgens begonnen mit einer guten Inspiration für einen Text, den ich sofort aufschreiben wollte. Ich habe mich also ans Notebook gesetzt und 1,5 Stunden voll fit getippt.Der Text und ich waren dann total fertig und ich habe doch noch 2 Stunden komatös geschlafen. Dann wieder spannende Aktivität: wir halten ein sehr konstruktives virtuelles Meeting mit dem Thema, wie man gut virtuelle Meetings und remote Coachings halten kann. Meta virtuell, quasi. Den Rest des Arbeitstages ...

