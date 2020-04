LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Jenoptik von 26 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung nach dem Corona-Kurscrash auf "Hold" belassen. Wegen der Corona-Krise habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2020bis 2022 reduziert, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem die Autobranche als Kunde berge hohe Unsicherheiten für den Technologiekonzern./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

