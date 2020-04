Der Elektrobagger ZE85 von Suncar HK wird nun auf einer "Zero-Emission-Baustelle" in Oslo erfolgreich betrieben. Es ist der erste Elektrobagger mit CCS-Anschluss, was eine vollständige Ladung in weniger als einer Stunde ermöglicht. Der Einsatz des Batterie-elektrischen ZE85 in Oslo ist kein Zufall: Die dortigen Behörden haben festgelegt, dass alle öffentlichen Gebäude mit "Fossil-Free"-Baumaschinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...