Die am 9.03.2020 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN KB0DWM auf eine fallende Aktie von ThyssenKrupp zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Short schloss am 3. April 2020 zum Geldkurs von 3,58 Euro und lag mit 277 Prozent über dem Einstiegskurs. Das Ziel ist bei Weitem überschritten und das Pokern hat sich ausgezahlt. Der Montag sollte zur Gewinnmitnahme genutzt werden. ThyssenKrupp (Tageschart in Euro)

