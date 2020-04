Der von der Corona-Krise schwer gebeutelte DAX hat am Montag seine Erholungsrallye fortgesetzt. Weltweit keimten am Wochenende Hoffnungen auf eine verlangsamte Ausbreitung des Coronavirus auf - Experten sehen nun Potenzial bis 10.400 Punkte.Der DAX +4,38% stieg am Mittag um 4,2 Prozent auf 9923 Punkte und war damit nicht mehr weit entfernt von der 10.000er-Marke. "Es besteht begründete Hoffnung, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...