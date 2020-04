Samstag, 4. April 2020, Hausarrest Tag 21 Liebes Tagebuch! Die Ambivalenz hält mich gefesselt. Heute frage ich mich sehr, was soll das alles: die Menschen sollen sich nur noch darüber Gedanken machen, ab wann man wo welche Masken tragen soll oder muss. Die Medien sind voll von Berichterstattung darüber, was man als verantwortungsbewusster Bürger darf und was nicht. Es macht mich wirklich stutzig, wie schnell das geht, dass wir uns von der Angstmache beherrschen lassen und unsere Rechte als freie Bürger nicht mehr vermissen. Wir haben nur noch solche Themen: welche Vorschriften herrschen? Wo darf man wann mit wem hingehen? Warum sind nicht alle Parks geschlossen? Wer näht welche lustigen bunten Masken? Was ist mit dem Oster-Erlass schief gegangen und was ...

