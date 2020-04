Beflügelt von Hoffnungsschimmern in der Corona-Krise haben Europas wichtigste Aktienmärkte die neue Woche mit deutlichen Kursaufschlägen eingeläutet.Paris - Beflügelt von Hoffnungsschimmern in der Corona-Krise haben Europas wichtigste Aktienmärkte die neue Woche mit deutlichen Kursaufschlägen eingeläutet. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 3,97 Prozent höher bei 2768,65 Punkten. Der französische Cac 40 gewann rund 3,7 Prozent auf 4307 Zähler und der Londoner FTSE 100 stieg um 2,1 Prozent auf 5529 Punkte.

