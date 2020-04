Der Goldpreis präsentiert sich zum Wochenauftakt freundlich. Der Spotpreis liegt mittlerweile in Schlagdistanz zu der Marke von 1.640 Dollar. Zwar liegt das Ausbruchsniveau bei knapp über 1.700 Dollar noch ein gutes Stück entfernt. Doch das dürfte die Goldanleger aktuell wenig kümmern. Auch Silber startet stark in die neue Woche, arbeitet sich aber aktuell einmal mehr an dem Widerstandsbereich bei 14,70 Dollar ab.Jetzt meldet sich Jesse Felder, ehemaliger Analyst von Bear Sterns und aktuell Autor ...

