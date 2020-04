Zürich (www.fondscheck.de) - Contingent Capital Instruments (CoCos oder CoCo-Anleihen genannt) sind nachrangige Anleihen, die typischerweise von europäischen Großbanken emittiert werden, um die Eigenkapitalbasis zu stärken, so die Experten von Swisscanto Invest.Auf Firmenebene würden die emittierenden Großbanken im Durchschnitt ein Rating von A+ ausweisen, während eine durchschnittliche CoCo-Anleihe mit BB bewertet werde. Im vergangenen Jahr habe die Anlageklasse zu den Überfliegern mit einem Plus von rund 15,3 Prozent gemessen am ICE BofAML Contingent Capital Index (hedged in EUR) gehört. 2020 habe sich das Bild aufgrund der Coronakrise abrupt gedreht und der Index habe seit Jahresbeginn um rund 15,7 Prozent nachgegeben (Stand Ende März 2020). ...

