Der Bundestag will den Anspruch auf eine private Lademöglichkeiten in Tiefgaragen oder auf Parkplätzen laut einem Medienbericht noch vor der Sommerpause beschließen. Damit wäre ein Start der Regelung im Herbst möglich. Eine Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion sagte gegenüber dem Portal Golem.de: "Bei einer Verkündigung im Juli würde das Gesetz dann am 1. September 2020 in Kraft treten." Der rechtspolitische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...