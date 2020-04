FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gefallen. Marktbeobachter verwiesen auf die freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die für Belastung bei den Festverzinslichen sorge. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,07 Prozent auf 171,79 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,42 Prozent.



In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu. Wenig verändert zeigten sie sich in Italien, Spanien und Portugal. Die merkliche Kurserholung an den Aktienmärkten belastete die als sicher geltenden Staatsanleihen.



Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat ein Rückgang der Opferzahlen durch Covid-19 in einigen Brennpunkten Europas für eine leichte Entspannung gesorgt. So konnte sich im besonders schwer betroffenen Spanien die positivere Tendenz der vergangenen Tage fortsetzen.



Sehr schwache Konjunkturdaten stützten die Anleihen in diesem Umfeld nicht. Der vom Institut Sentix erhobene Konjunkturindex für die Eurozone fiel auf ein Rekordtief. "Der Rezessionsschock sitzt tief", erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy./jsl/jkr/jha/