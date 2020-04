Die Corona-Dynamik lässt nach. Grund zum Aufatmen, Robert Halver? Und was ist mit den ganzen weißen Schwänen, die die Märkte ausgeblendet zu haben scheinen? Haben wir das Schlimmste mit Corona hinter uns - auch an den Börsen? Oder ist das alles noch viel zu wacklig? Was spricht für steigende Kurse? Und was für fallende? Antje Erhard im Gespräch mit Kapitalmarkt-Experte Robert Halver, Baader Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv