Im sehr freundlichen Marktumfeld führt die Aktie von ThyssenKrupp die Gewinnerlisten an der deutschen Börse an. Mit einem Kurssprung von rund 15 Prozent regiert der zuletzt so stark gebeutelte MDAX-Titel auf eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux. Doch Skepsis ist weiter angebracht.Mit Blick auf die Corona-Krise sei das schlimmste Szenario für Stahl- und Edelstahl-Aktien noch nicht eingepreist, so Analyst Rochus Brauneiser. Er bleibt deshalb ziemlich vorsichtig und kürzte das Kursziel für ThyssenKrupp ...

