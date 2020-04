Schon bald sollen die Infektionsketten des Coronavirus mit einer App nachverfolgt werden können. Eine Installation ist dabei natürlich freiwillig und soll anonymisiert warnen. Die geplante Handy-App zur Analyse der Corona-Infektionswege ist nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun sehr bald einsatzbereit - schon in den kommenden Tagen oder spätestens Wochen. Weiter sagte der CDU-Politiker am Montag in der Sendung Frühstart der RTL/NTV-Redaktion, eine solche Tracking-App sei Teil der Exit-Strategie der Bundesregierung, um die angeordneten Kontaktverbote und ...

