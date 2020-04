Alles rundherum beginnt der Seele wehzutun: Eine Karwoche im Ausnahmezustand, die Ohnmacht über die Art und Weise, wie vielen der Boden unter den Füssen weggezogen wird. Dazu Vereinsamung. Positiv: Hoffnungsschimmer gibt es in Italien, Spanien und Frankreich: Der Anstieg der Corona-Todesfälle in den am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen Ländern Europas schwächt sich aktuell spürbar ab. Italien meldete am Sonntag die niedrigste Zunahme seit mehr als zwei Wochen. In Spanien ging die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle den dritten Tag in Folge zurück, während Frankreich den niedrigsten Anstieg seit einer Woche registrierte. Die Frage ist natürlich: Was wäre ohne Lockdown? Dann der Screenshot: Dieser ist mit Augenzwinkern zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...