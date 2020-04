BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Corona-Krise müssen Kliniken freie Intensivbetten künftig verpflichtend und täglich an ein zentrales Register melden. Das sieht ein Verordnungsentwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor. "Wir brauchen einen genauen Überblick über belegte und freie Intensivbetten in Deutschland", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die allermeisten Kliniken meldeten bereits freiwillig ihre aktuelle Kapazität, aber leider immer noch nicht alle. "Wenn alle transparent zusammenarbeiten, gelingt eine bessere Versorgung", sagte Spahn.



Konkret sollen künftig alle Krankenhäuser mit Intensivstationen an das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) melden. Zuletzt waren dort nach Ministeriumsangaben 1119 von 1160 entsprechenden Kliniken gemeldet. Aktuell seien bundesweit rund 10 000 Intensivbetten mit Möglichkeit zur künstlichen Beatmung frei, sagte eine Sprecherin. Eine mögliche zentrale Verteilung von Corona-Patienten in ganz Deutschland ergäbe nicht viel Sinn, dies solle Aufgabe der Länder bleiben./sam/DP/jha