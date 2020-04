Mainz (ots) -Woche 15/20Dienstag, 07.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 ZDF-HistoryDie heißesten Momente des Kalten KriegesDeutschland 20086.55 Die Stadt unter dem Eis - Kalter Krieg auf GrönlandDeutschland 20207.40 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnahWettlauf gegen die ZeitFrankreich 20198.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.25 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnahÜbung macht den MeisterFrankreich 20199.10 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnahKampf dem FeuersturmFrankreich 20199.55 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnahGroßalarm vor MarseilleFrankreich 201910.40 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnahFaktor MenschFrankreich 201911.25 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnahStresstest am BergFrankreich 201912.10 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der WeltDeutschland 201712.55 Momente der GeschichteVom Kaiserreich zum Dritten ReichDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr entfällt )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle UnterweltGroßbritannien 201423.55 Das unsichtbare Venedig - Hinter den FassadenGroßbritannien 20160.40 heute journal1.10 Geheimes Rom - Der PetersdomFrankreich/Deutschland 20181.55 ZDF-HistoryNotre-Dame - Die JahrtausendkathedraleFrankreich 20202.35 Der Louvre - Das Weltwunder von ParisFrankreich 20193.20 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikTeleskopGroßbritannien/Deutschland 20194.00 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRaketenGroßbritannien/Deutschland 2019( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr entfällt )Woche 15/20Mittwoch, 08.04.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.25 Metropolen in GefahrNew York gegen die FlutenDeutschland 20196.10 Metropolen in GefahrTokio gegen das Mega-BebenDeutschland 20196.55 Metropolen in GefahrVenedig gegen die GezeitenDeutschland 20197.40 Reise durch die ErdgeschichteDer Afrikanische GrabenbruchDeutschland 2015( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.55 ZDF-HistoryNotre-Dame - Die JahrtausendkathedraleFrankreich 202013.40 ZDF-HistoryDeutschland 1945 von obenDeutschland 201514.25 ZDF-HistoryDie großen Attentate der GeschichteDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 15.15 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Mysterien des MittelaltersDas Rätsel der SachsenfestungGroßbritannien 201723.55 Mysterien des MittelaltersDie Totenschädel von DornachGroßbritannien 20170.40 heute journal1.10 Uran - Das unheimliche ElementDer Weg zur BombeDeutschland/Frankreich 20151.55 Uran - Das unheimliche ElementFluch und Segen des AtomzeitaltersDeutschland/Frankreich 20152.35 ZDF-HistoryDie großen Illusionen des AtomzeitaltersDeutschland 20113.20 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 20164.00 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 15/20Freitag, 10.04.Bitte Programmänderung beachten:8.45 auslandsjournal spezialCorona global - wie das Virus die Welt verändertDeutschland 2020"auslandsjournal" entfällt( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 16/20Dienstag, 14.04.Bitte Programmänderung beachten:12.30 ZDFzeitPrinz Andrew - der SkandalSex, Lügen und InterviewsGroßbritannien 2019"Skandal! Große Affären in Deutschland: Der Fall Nitribitt (1957)"entfällt( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4565700