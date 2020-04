BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat die Erleichterungen beim Kreditprogramm des Bundes zur Bewältigung der Corona-Krise begrüßt. Die vollständigen Ausfallgarantien für Kredite seien ein "richtiger und konsequenter Schritt", erklärte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Er hoffe, "dass das Geld nun schnell in den Betrieben ankommt. Dort wird es dringend benötigt."

Für zehntausende, bislang kerngesunde mittelständische Unternehmen habe es bislang keine passenden Liquiditätshilfen gegeben. "Ihr Umsatz ist quasi über Nacht ohne eigenes Verschulden eingebrochen und liegt in vielen Branchen bei null." Bei den Solo-Selbstständigen und Kleinbetrieben gebe es als gutes Instrument zwar bereits die Soforthilfen. Doch auch hier wolle der DIHK in den nächsten Wochen beobachten, "inwieweit auch für diese Gruppe weitere Verbesserungen erforderlich und möglich sind", so Schweitzer.

Da die Ausgabe von Krediten durch die Hausbanken trotz der 90-prozentigen Abdeckung durch die bundeseigene Förderbank KfW stockt, hatten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) einen eigenen "KfW Schnellkredit" für den Mittelstand vorgestellt. Der Bund haftet nun in bestimmten Fällen zu 100 Prozent für Corona-Kredite. Konkret gibt es für Unternehmen mit elf bis 50 Beschäftigten vollständige Ausfallgarantien für Kredite bis 500.000 Euro, bei mittelgroßen Unternehmen für bis zu 800.000.

