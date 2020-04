HANNOVER (dpa-AFX) - Für rund 40 000 Beschäftigte in der Papierindustrie haben die Gewerkschaft IG BCE und Arbeitgeberverbände neue Regeln zur Kurzarbeit vereinbart. Die Arbeitgeber können demnach wählen, ob sie das Kurzarbeitergeld für alle Beschäftigten auf 90 Prozent des Nettoentgelts aufstocken oder ob es einen gestaffelten Prozentzuschuss nach dem Manteltarifvertrag gibt, wie die IG BCE am Montag in Hannover mitteilte. Von der zweiten Variante würden vor allem Beschäftigte im Schichtdienst profitieren, weil dabei auch Feiertagszuschläge berücksichtigt werden. Betriebe, die bereits eine andere Regelung zur Aufstockung haben, sind davon nicht betroffen.



Die Gewerkschaft und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände der deutschen Papierindustrie (VAP) verständigten sich zudem darauf, die Ankündiungsfrist für Kurzarbeit auf drei Tage zu verkürzen. Außerdem wurden die Regeln für das mobile Arbeiten vereinfacht, um Infektionen am Arbeitsplatz während der Coronavirus-Pandemie zu verhindern. Zeitlich befristet könne mit einer behördlichen Ausnahmeregelung auch die tägliche Arbeitszeit auf zwölf Stunden im Schichtsystem erhöht werden.



Mit den Vereinbarungen wollen beide Seiten in der Corona-Krise die Liquidität der Unternehmen verbessern und so Arbeitsplätze schützen./cwe/DP/jha