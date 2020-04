VANCOUVER, BC - 6. April 2020 - Goldsource Mines Inc. ("Goldsource" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen Betriebsregeln zur Minimierung der Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Coronavirus (das "Virus" oder "COVID-19") eingeführt hat. Damit soll das Risiko für die Mitarbeiter, Vertragspartner, Familien und Gemeinden im Nahbereich des Goldprojekts Eagle Mountain ("Eagle Mountain") im südamerikanischen Guyana möglichst gering gehalten werden. Am 3. April 2020 hat der Minister für Öffentliche Gesundheit der Republik Guyana neue Maßnahmen und Richtlinien für Unternehmen in nicht-essentiellen Bereichen erlassen; dazu zählen auch Explorations- und Erschließungsunternehmen im Bergbau. Im Zuge dieser im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie erforderlichen Maßnahmen und Richtlinien, die sowohl von den kanadischen als auch von den guyanischen Behörden erlassen wurden, wird das Unternehmen seine Bohrungen und Explorationsaktivitäten im Projekt Eagle Mountain vorübergehend für einen Zeitraum von 30 Tagen einstellen, wobei sich dieser Zeitraum noch ändern kann. Das potentielle Risiko einer Infektion sollte deutlich gesenkt werden, da sich ausschließlich Sicherheitspersonal vor Ort befinden wird. Nachdem der nächste Schichtwechsel im Projekt Eagle Mountain für 8. April geplant war, werden die Vorbereitungen auf eine vorübergehende Stilllegung des Betriebs zwischen 5. April und 7. April erfolgen. Die Arbeiter werden in Etappen aus dem Bergbaucamp Eagle Mountain abgezogen.Das Unternehmen hat folgende Maßnahmen gesetzt, um sich vor dem Virus zu schützen und dessen mögliche Ausbreitung bzw. Auswirkungen abzuwenden:- Die Betriebsstätten von Goldsource in Vancouver und Georgetown werden vorübergehend geschlossen; die Belegschaft arbeitet nach Möglichkeit und Verfügbarkeit von zuhause aus (Homeoffice).- Nicht unbedingt erforderliche Geschäftsreisen werden eingeschränkt.- Nicht unbedingt notwendige Begehungen des Betriebsgeländes von Eagle Mountain werden eingeschränkt.- Die Mitarbeiter und Vertragspartner erhalten Instruktionen zum gründlichen Händewaschen sowie zur persönlichen Hygiene und Desinfektion.- Zum Zwecke der Koordination der entsprechenden Maßnahmen erfolgt die Zusammenarbeit mit den Regierungsstellen und den örtlichen Behörden in Guyana.- Der von der Guyana Gold and Diamond Miners Association ("GGDMA") eingerichtete COVID-19-Hilfsfonds zur Unterstützung von Personen in den umliegenden Bergbaugemeinden, die mit dem Virus infiziert wurden - im Falle von Goldsource betrifft dies Personen, die in Mahdia (Region 8), der dem Projekt Eagle Mountain nächstgelegenen Stadt, wohnen - wird mit finanziellen Mitteln dotiert.- Den Mitarbeitern des Unternehmens werden gemäß den Regierungsrichtlinien ihre vollen Gehälter und Zulagen weiterbezahlt.President Yannis Tsitos erklärt: "Wir sind dankbar berichten zu können, dass es bei unseren Mitarbeitern, Vertragspartnern und deren Familien derzeit keine bekannten Fälle einer COVID-19-Erkrankung gibt. Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und ihrer Familien sowie der umliegenden Gemeinden haben für Goldsource Mines oberste Priorität. Wir werden die Situation genau beobachten und die örtlichen Behörden und die Bundesregierung dabei unterstützen, unsere Mitarbeiter eingehend über die vorgeschriebenen Maßnahmen zur Abflachung der Erkrankungskurve und Vermeidung einer Ausbreitung von COVID-19 zu informieren und ihnen deren Dringlichkeit vor Augen zu halten.Das Unternehmen hat die Testbohrungen zur Erweiterung der Mineralisierung in den Entdeckungen Salbora und Powis fortgesetzt (siehe auch die Pressemeldungen des Unternehmens vom 23. Januar 2019 und 5. Februar 2020). In den letzten Wochen fanden überwiegend Bohrungen im Strukturkorridor Toucan-Powis, bei Salbora North und in der Zielzone Friendly statt. Goldsource hatte bis 17. März zwei Diamantkernbohrer vor Ort im Einsatz. Dann beendete das beauftragte Bohrunternehmen seine Tätigkeit, um den Bohrarbeitern eine Abreise noch vor dem Inkrafttreten der internationalen Reisebeschränkungen zu ermöglichen. Sein eigenes Bohrgerät hatte Goldsource noch bis zum 5. April im Einsatz. Das Unternehmen teilte am 5. Februar mit, dass im März 2020 zusätzlich ein dritter, tragbarer Bohrer zur Durchführung von Ergänzungsbohrungen auf dem Projektgelände Eagle Mountain zum Einsatz kommen werde. Der tragbare Bohrer wird derzeit per Schiff angeliefert. Goldsource muss nun abwarten, bis die internationalen Reisebeschränkungen aufgehoben werden, bevor sowohl der Bohrer als auch die Bohrarbeiter zum Projektgelände verbracht werden können. Das Unternehmen hat vertraglich vereinbart, dass dieser tragbare Bohrer für Ergänzungsbohrungen im Umfang von 5.000 Bohrmeter zum Einsatz kommen wird.Goldsource beabsichtigt, diese Arbeitsperiode zur Verarbeitung und Auswertung der noch ausstehenden Bohrdaten zu nutzen, wichtige Analyseergebnisse unmittelbar nach Erhalt vom Labor zu veröffentlichen, die Erfassung von Geodaten auf dem Desktop fortzusetzen, um bessere Einblicke in die zuletzt anhand von Bohrungen erkundeten Ziele zu gewinnen, und weiter am Geomodell zu arbeiten, um einen umfassenden Bohrplan zu erstellen mit dem Ziel, die jüngsten Entdeckungen zu erweitern, die aktuellen Ressourcen zu ergänzen und neue Entdeckungen zu erkunden.Mit einem Barmittelbestand in Höhe von 7,7 Millionen CAD, keinerlei Verbindlichkeiten und einer reduzierten Burnrate während des vorübergehenden Shutdowns ist Goldsource bestens gerüstet, um die aktuell unsichere Marktlage durchzustehen und die Erschließungsarbeiten im Goldprojekt Eagle Mountain wieder aufzunehmen, sobald dies aus Sicherheitsgründen möglich ist.ÜBER GOLDSOURCE MINES INC.Goldsource Mines Inc. (www.goldsourcemines.com) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das aggressiv an der Entwicklung seines zu 100% im Eigenbesitz befindlichen Eagle Mountain Saprolit- und Hartgestein-Goldprojekts in Guyana, Südamerika arbeitet. Von 2016 bis 2017 führte das Unternehmen im Rahmen einer Garvitations-Pilotanlage Tests der reinen Gravitations-Goldproduktion sowie der Trocken- und Nass-Tagebautechnik durch. Goldsource konzentriert sich nun auf die Erweiterung der Goldressourcen und die Erstellung von Folgestudien zur Entscheidungsfindung über eine groß angelegte Goldproduktion in Eagle Mountain. 