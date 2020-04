München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische und das neue Finanzportal Joonko schmieden ein Bündnis. Zunächst bietet die Bayerische ihre KFZ-Versicherungen über das Portal an. Beide Partner planen eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Einführung gemeinsamer Produkte."Innovationshunger und der Wille Dinge einfacher und besser zu machen, verbinden uns mit unserem neuen Partner Joonko", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Mit unserem Reinheitsgebot verpflichten wir uns auf absolute Fairness und Transparenz dem Kunden gegenüber. Erfolgskriterien, für die auch Joonko steht.""Wir freuen uns, mit der Versicherungsgruppe die Bayerische einen wichtigen Versicherungspartner an Bord zu haben, der wie Joonko eine langfristig faire und transparente Kundenbeziehung in den Vordergrund stellt," sagt Dr. Andreas Schroeter, Vorstand der Joonko AG. Schroeter ergänzt weiter: "Ein jährlicher Wechsel hilft meist weder dem Verbraucher noch dem Versicherer. Versicherer verlieren aufgrund der hohen Abschlussprovision Geld bei jährlichen Wechselkunden. Wir sehen das auch in unseren Daten: Kunden mit kürzerer Vorversicherungsdauer bezahlen bis zu 7 Prozent mehr. Deshalb raten wir, bei Beitragserhöhungen immer zunächst das direkte Gespräch mit der Versicherung zu suchen."Das Vergleichsportal Joonko entstammt dem erfolgreichen Berliner Company Builder Finleap, der auf den Aufbau von Fintech-Unternehmen spezialisiert ist. Zu den Co-Investoren zählt der chinesische Global Voyager Fund der Versicherung Ping An, eines der größten Versicherungsunternehmen der Welt.Mit dem neuen digitalen Finanzportal finden Kunden die Kfz-Versicherung, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Im Mittelpunkt des Versicherungsvergleichs stehen Transparenz und Einfachheit für den Verbraucher sowie Fairness für die Versicherungspartner durch Bestandsprovisionen statt Abschlussprovisionen. Dadurch gewährt Joonko ein Nutzungserlebnis, das sich deutlich von vergleichbaren Anbietern abhebt.Durch die Kooperation mit Joonko können sich Kunden künftig im Rahmen eines Versicherungsvergleichs auf der Webseite www.joonko.de (http://www.joonko.de) selbst von den Leistungen der Produkte der Bayerischen überzeugen.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen rund 600 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/4565793