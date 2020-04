BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung treibt die Entwicklung einer digitalen Lösung zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie kräftig voran. Es werde "jetzt die Entwicklung verschiedener Techniken" begleitet, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Konkret liefen zwei Projekte: Eine deutsche App werde vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut und dem Robert-Koch-Institut entwickelt, mit Förderung vom Bundesgesundheitsministerium. An der Initiative "Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing" (PEPP-PT) wiederum sind rund 130 europäische Wissenschaftler und Institutionen beteiligt, die eine grenzüberschreitende Tracing-Funktion einführen wollen.

Dies sei "ein ganz zentraler Baustein, wenn man die Ansteckungsquote beim Coronavirus weiter senken will", so Seibert. Dass Gesundheitsbehörden im analogen Verfahren und per Telefon versuchen, Kontaktketten nachzuverfolgen, "das kann bei diesem Ausmaß der Epidemie natürlich nicht mehr die Lösung sein. ...Deswegen brauchen wir diese digitalen Lösungen." Diese müssten den deutschen und europäischen Datenschutz-Standards genügen und auf europäischer Ebene miteinander vereinbar, also interoperabel sein.

Der Chef des Bundeskanzleramts, Helge Braun (CDU), rechnet mit einer zügigen Präsentation der App. Die Regierung sei mit Entwicklern und Testern dabei, die Smartphone-Software "so reif zu kriegen, dass wir sie in den kommenden Tagen oder Wochen breit in der Bevölkerung zum Einsatz bringen können", sagte Braun den Sendern RTL und n-tv. Wichtig seien solche Lösungen auch grenzüberschreitend in Europa. "Wir brauchen das in jedem Fall EU-weit", sagte er. "Das Schlimmste, was uns passieren kann ist, dass es jetzt viele verschiedene Tracking-Apps gibt", sagte Braun.

