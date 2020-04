VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen werden die Bürger wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf die üblichen Familienbesuche an Ostern verzichten müssen. Regierungschef Saulius Skvernelis kündigte am Montag an, dass der Zugang zu allen Städten des baltischen EU-Landes am kommenden Wochenende eingeschränkt werde. Die Polizei werde die Einhaltung der Regelung sicherstellen und nötigenfalls die Armee mit einbeziehen, schrieb er auf Facebook . Nur wer triftige Gründe vorweisen könne oder anderswo eine Zweitwohnung besitze, dürfe seine Heimatgemeinde verlassen und innerhalb des Landes reisen.



"Wir alle vermissen unsere Großeltern, Eltern und andere Angehörige, die irgendwo anders leben. Aber das Beste, was wir heute für sie und uns tun können, ist nicht zu reisen, um ihnen zu Ostern zu gratulieren und sie zu besuchen", schrieb Skvernelis auf Facebook. Die endgültige Entscheidung über die Maßnahme werde ihm zufolge auf einer für Mittwoch angesetzten Kabinettssitzung getroffen.



Litauens Regierungschef deutete zugleich eine Lockerung der geltenden Ausgangsbeschränkungen nach den Osterfeiertagen in dem katholisch geprägten Baltenstaat an. Die Regierung in Vilnius hat angesichts der Corona-Pandemie den Notstand ausgerufen und das Land bis zum 13. April unter Quarantäne gestellt.



"Das bevorstehende Wochenende ist wirklich kritisch. Ich fordere alle auf, fokussiert zu sein und verantwortungsbewusst zu handeln. Wenn alles gut läuft, könnte es passieren, dass wir schrittweise zu einem entspannteren Regime übergehen können", schrieb Skvernelis. Auch Gesundheitsminister Aurelijus Veryga äußerte sich auf einer Pressekonferenz in Vilnius ähnlich. Details nannten beide nicht.



Litauen verzeichnete bislang 843 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 14 Todesfälle./awe/DP/jha