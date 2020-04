Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Unternehmen Rahmenverträge im Zusammenhang mit der Produktion von Schutzmasken und -ausrüstung in Deutschland angeboten und will damit auch eine mittelfristige Produktion in Deutschland vorantreiben. "Man muss im Blick haben, dass es nicht nur um einen kurzfristigen Bedarf gehen wird, was Masken und Schutzausrüstung angeht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Deshalb sei es wichtig, in Deutschland eine mittelfristige Produktion aufzubauen, die diesen Bedarf in den kommenden Monaten decken könne. "Es wird um viele Monate gehen", erklärte Seibert.

Dies sei Thema im so genannten Corona-Kabinett der Regierung am Montag in Berlin gewesen. Für eine Inlandsproduktion müsse demnach gewährleistet sein, dass wichtige Vorprodukte in Deutschland hergestellt würden. Das Gesundheitsministerium prüfe Absprachen und Garantieabnahmen.

Unternehmen, die Schutzmasken in Deutschland produzieren wollten, würden Rahmenverträge mit Laufzeit bis Ende 2021 angeboten, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums bei derselben Veranstaltung. Eine Zahl von Unternehmen nannte sie nicht. Viele hätten sich aber bereits öffentlich geäußert.

April 06, 2020 09:45 ET (13:45 GMT)

