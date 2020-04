Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband deutscher Banken hat die in Berlin bekanntgegebenen vollständigen Ausfallgarantien des Bundes für Kredite an Mittelstandsunternehmen begrüßt. "Es ist gut, dass die Bundesregierung heute pragmatisch und schnell das KfW-Sonderprogramm zur Bewältigung der Coronakrise erweitert hat", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Christian Ossig. "Die höhere Haftungsübernahme durch die KfW wird unseren Kunden in der derzeitigen dramatischen Situation helfen."

Das neue Programm erweitere den Kreis derjenigen deutlich, die die KfW-Kredite in Anspruch nehmen könnten. "Wenn dann auch keine weitere Kreditprüfung mehr notwendig ist, kann das entscheidend dazu beitragen, dass die Hilfe schnell dort ankommt, wo sie gebraucht wird", sagte Ossig. Er unterstrich, dass die privaten Banken sich jetzt engagiert in die anstehende technische Ausarbeitung des Programms einbringen würden.

April 06, 2020

